Calciomercato Atalanta, Percassi vuole rifarsi: colpo per Gasperini

L’Atalanta, dopo aver definito la cessione di Gosens all’Inter, ha iniziato a sondare il mercato alla ricerca del suo sostituto.

L’Atalanta si prepara a voltare pagina sulla fascia sinistra. La cessione a sorpresa di Robin Gosens all’Inter è ormai definita. Alla Dea, in particolare, andranno 22 milioni di base più 3 di bonus. Risorse fresche che i bergamaschi utilizzeranno per mettere a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini il sostituto del tedesco, per il quale a Milano è pronto un quadriennale da 3.5 milioni complessivi.

Il nome giusto è già stato individuato: si tratta di Andrea Cambiaso. L’esterno di proprietà del Genoa, fin qui, è stato protagonista di un buon campionato: un gol e 4 assist in 22 presenze. Un bilancio che gli ha consentito di entrare nel mirino di diversi club, compresa la Juventus, tuttavia l’Atalanta proverà a muoversi subito così da bruciare la concorrenza.

A riportarlo è stato oggi Sky Sport, secondo cui la dirigenza nerazzurra già nelle prossime ore intensificare i contatti con il Grifone con la speranza di produrre entro lunedì l’auspicata fumata bianca. Un colpo, in ogni caso, l’Atalanta lo farà di certo: resta da vedere se sarà proprio Cambiaso a sbarcare a Bergamo.

Atalanta, via Gosens: arriva Cambiaso

Il classe 2000 ha il contratto in scadenza nel 2023: ecco perché il Genoa potrebbe essere tentato di lasciarlo andare via subito, così da monetizzare bene il suo addio. Gosens, intanto, si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Oggi avranno luogo le visite mediche di rito ed in seguito apporrà la propria firma sul contratto che lo legherà alla formazione di Simone Inzaghi fino al 2026. La formula individuata è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Il mercato in uscita dell’Atalanta, ora, può essere considerato chiuso tuttavia molto dipenderà da cosa intende fare il Newcastle con Duvan Zapata. I tentativi fatti di recente dai Magpies sono andati a vuoto ma non è da escludere che i bianconeri, entro lunedì, tornino alla carica così da soddisfare le richieste economiche dell’Atalanta, che valuta il colombiano almeno 40 milioni.