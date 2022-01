“Domani le visite”: calciomercato Fiorentina, tutto pronto per il bomber

La Fiorentina ha subito scelto il dopo Vlahovic. Dopo la cessione del calciatore serbo, i viola hanno bloccato il sostituto per l’attacco.

Fiorentina e Juventus hanno raggiunto in queste ore l’accordo per il trasferimento di Dusan Vlahovic in bianconero. Mega plusvalenza per la società di Rocco Commisso che incasserà circa 75 milioni di euro bonus compresi per cedere il talento serbo.

Vlahovic garantisce importanti risorse economiche al club viola, che, allo stesso tempo, è dovuto intervenire subito sul mercato con l’obiettivo di trovare un sostituto per la squadra di Vincenzo Italiano.

Ad inizio gennaio è arrivato Piatek, ma il polacco ex Genoa e Milan non è l’unico colpo del club viola, ora pronto a scatenarsi sul mercato.

Brazilian striker Arthur Cabral has just landed in Florence in order to complete his move to Fiorentina from FC Basel. €14.5m plus bonuses fee agreed. 🟣🇧🇷 #transfers Arthur will undergo medical tests tomorrow – he’s Dusan Vlahović [👉🏻 Juventus] replacement for Fiorentina. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2022

Fiorentina, sarà Cabral il sostituto di Vlahovic

La Fiorentina ha scelto: sarà il brasiliano Arthur Cabral il sostituto di Dusan Vlahovic. Come riporta il giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano l’ex Basilea è già arrivato a Firenze e nella giornata di domani effettuerà le visite mediche.

Con la maglia del club svizzero il classe 1998 ha collezionato 65 reti in poco più di 100 presenze e Cabral è il rinforzo che insieme a Piatek cercherà di non far rimpiangere troppo Vlahovic.