Non solo Vlahovic (e Nandez): il terzo impensabile colpo bianconero

La Juventus appare letteralmente scatenata e per l’estate pensa a un terzo colpo in grado di accendere le fantasie dei propri tifosi

La Juventus ha deciso di gettare la maschera e rifare il look con forza. La società bianconera non vuole perdere la Champions League. La mancata qualificazione alla massima competizione europea per club farebbe infatti evaporare diversi milioni di euro per la formazione juventina.

Dunque, Andrea Agnelli e il resto della dirigenza bianconera stanno tessendo la propria tela per dare la caccia almeno al quarto posto evitando così di naufragare in Europa League. Con Vlahovic e Nandez in questo momento obiettivi primari, all’orizzonte si pensa già ad un altro rinforzo di prima fascia.

Juventus, in estate il colpo riguarderà la difesa: se va via de Ligt, c’è Koulibaly del Napoli

L’opzione per la retroguardia bianconera tirata fuori questa mattina da ‘La Gazzetta dello Sport’ è legata alla partenza del centrale olandese ex Ajax Matthijs de Ligt. Il calciatore ha rappresentato uno dei maggiori investimenti compiuti dalla Juventus negli ultimi anni. Arrivato nel 2019, potrebbe fare le valige in estate per trasferirsi in qualche big europea. Del suo futuro, non molto tempo, fa ha parlato pure Mino Raiola.

Il quotidiano milanese pertanto parla dell’ipotesi considerata prioritaria dalla dirigenza juventina per sostituirlo. Il primo nome in lizza è quello di Kalidou Koulibaly, ormai da tanto tempo arrivato a Napoli. Il difensore ha sempre detto di trovarsi molto bene nella città partenopea, malgrado sia stato accostato in passato a vari top club. Secondo la ‘Gazzetta’ tuttavia per lui potrebbe essere arrivato il momento di abbracciare una nuova destinazione. E la Juventus potrebbe essere il suo prossimo approdo.

Il calciatore senegalese è attualmente impegnato in Coppa d’Africa. Domenica alle 20 affronterà la Guinea Equatoriale per i quarti di finale della competizione.

In questa stagione è sceso in campo 19 volte tra Serie A ed Europa League firmando pure due reti. Un suo gol consentì in passato di sbancare lo Juventus Stadium consentendo al Napoli di cullare l’idea scudetto.