Calciomercato Napoli, può seguire Insigne in America: colpo di scena

Dries Mertens non fa mistero di voler proseguire con il Napoli, nel frattempo che il futuro si delinei fanno già capolino alcune alternative

Il Napoli vuole restare con la mente rivolta sul campionato almeno fino a metà febbraio quando tornerà l’Europa League. I sorteggi di dicembre hanno accoppiato il Barcellona con la squadra di Luciano Spalletti per i sedicesimi di finale.

Al momento però la priorità resterà il campionato. Dopo la sosta, il Napoli affronterà il Venezia e poi, cinque giorni prima della supersfida contro i catalani, riceverà l’Inter. Un match fondamentale per provare a riaprire la corsa scudetto oppure, in alternativa, continuare a salpare spedito verso la Champions League. Alcuni pensieri di mercato comunque restano sullo sfondo…

Napoli, Mls anche sulle tracce di Mertens: priorità agli azzurri altrimenti sarà trasloco ad una condizione

Dries Mertens ha manifestato in diverse circostanze la sua volontà di restare a Napoli. Il calciatore ha instaurato un rapporto forte con la città. Il calciatore belga è uno dei pupilli dei tifosi, che lo hanno ormai ribattezzato da tempo ‘Ciro’. Il suo futuro tuttavia continua ad essere ancora avvolto da un grosso punto interrogativo.

Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, la priorità del calciatore rimane il rinnovo. All’orizzonte poi c’è un’altra opportunità.

In autunno, infatti, alla sua porta ha bussato la Mls. Tra queste anche il Toronto. Ad allettare il calciatore sarebbe però una vita negli Stati Uniti. Pertanto, un futuro nel campionato americano, Mertens lo prenderebbe in considerazione soltanto a questa condizione. Niente Canada, dunque. Malgrado la presenza di Lorenzo Insigne da luglio nella formazione grigiorossa. La sua prossima destinazione ad ogni modo si vedrà più avanti.

Il belga sta attraversando un periodo di forma positivo. Vista l’emergenza è tornato una scelta importante nei piani di Luciano Spalletti. Il calciatore ha giocato titolare in nove delle ultime dieci partite di Serie A. Nel campionato in corso ha siglato 7 gol, tutti firmati da fine novembre in poi.