Eibar, Edu Exposito fa sognare: dati impressionanti per il trequartista

Richiesto da diversi club in Spagna Edu Exposito si è legato ai colori dell’Eibar e sogna di portarlo verso la promozione in prima divisione.

Dopo un inizio difficile l’Eibar ha trovato grande continuità e si gode adesso la vetta del campionato di seconda divisione spagnola. Il club iberico, trascinato da Edu Exposito, sogna la promozione in prima divisione.

Il trequartista iberico negli ultimi mesi ha ricevuto diverse offerte, anche da club della Liga, ma ha sempre deciso di restare e finora i numeri gli stanno dando ragione. Edu Exposito è uno dei giocatori più decisivi non solo dell’Eibar, ma di tutto il campionato spagnolo di seconda divisione.

Gol e non solo per il talento spagnolo che ha portato l’Eibar a pari punti con l’Almeria e due punti sopra il Real Valladolid, altro grande rivale per la squadra capolista.

Eibar, numeri da record per Edu Exposito

L’Eibar ha sempre ritenuto intoccabile Edu Exposito ed il giocatore ha apprezzato le decisioni del club ed ha risposto sul campo. Oltre ai sei gol in campionato il calciatore primeggia anche in altre particolari statistiche.

Non solo copertura offensiva, ma anche difensiva visto che il trequartista catalano è il secondo giocatore in squadra con più recuperi (dopo Javi Munoz) e domina nelle percentuali di passaggi. Numeri impressionanti per un giocatore molto chiacchierato in Spagna ed ora decisivo. Intanto l’Eibar se lo gode.