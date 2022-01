“Anche lui al Toronto”, un altro italiano raggiunge Insigne: adesso è ufficiale

Dopo l’arrivo di Lorenzo Insigne, il Toronto è pronto ad abbracciare un altro azzurro: adesso è ufficiale, si allenerà coi canadesi

L’arrivo in Canada di un campione d’Europa come Lorenzo Insigne ha fatto molto rumore. Non solo per la sua carta d’identità e curriculum (31 anni e ancora diverse stagioni da poter giocare ad alto livello), ma anche e soprattutto per le cifre dell’operazione.

A Toronto, l’ormai ex capitano del Napoli andrà a percepire un ingaggio faraonico, da quasi 11 milioni di dollari a stagione. Numeri che nessun top club in Europa avrebbe potuto garantirgli, specialmente in un periodo tosto come questo della pandemia.

Adesso, anche un altro italiano è pronto ad approdare in Canada (o meglio a tornare): dal prossimo luglio, Sebastian Giovinco ritroverà i colori rossoneri e si allenerà al fianco di Insigne.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> “Domani le visite”: calciomercato Fiorentina, tutto pronto per il bomber

Giovinco raggiunge Insigne: l’ex Juventus si allenerà col Toronto

Attualmente svincolato, l’ex trequartista della Juventus tornerà ad allenarsi con il Toronto FC. A comunicarlo è lo stesso club canadese, che lo ha inserito nella lista dei 34 calciatori che prenderanno parte al training camp, il prossimo luglio in California.

Con 35 anni appena compiuti, Giovinco ha lasciato il Canada nel gennaio del 2019: all’epoca, l’ex Parma e Juventus fu trasferito in Arabia Saudita, all’Al-Hilal FC. Adesso, farà rientro a Toronto a tre anni esatti dall’ultima volta.

Secondo i media canadesi, l’intento di Giovinco non si fermerebbe al solo allenarsi: la speranza della ‘Formica Atomica’ è quella di ritrovare un posto in prima squadra e poter condividere a pieno titolo lo spogliatoio con la new-entry, Insigne.