Juve, ecco Vlahovic: cessione lampo, il sacrificato non sarà Morata

Morata non lascerà la Juve nell’attuale sessione di mercato invernale. Potrebbe essere questo il clamoroso colpo di scena in vista degli ultimi giorni di trattative. Occhio alla possibile cessione a sorpresa

La Juventus potrebbe dire no al Barcellona per la possibile cessione di Morata già nell’attuale sessione di calciomercato. L’attaccante spagnolo potrebbe restare a Torino a prescindere dall’immediato arrivo di Vlahovic. Il club blaugrana, dal canto suo, proverà l’assalto nelle prossime ore.

Allegri sarebbe pronto a stoppare la cessione dell’ex Chelsea e aprire concretamente al sacrificio di Kulusevski, fuori dai piani tattici del tecnico bianconero. L’ex Parma piace particolarmente all’Arsenal, ma anche a diverse squadre di Premier League.

La Juventus valuta l’esterno svedese circa 35 milioni di euro e sarebbe disposta ad aprire anche alla formula del prestito oneroso con possibile diritto o obbligo di riscatto. Occhi puntati anche sul Tottenham e sul Newcastle.

Morata resta alla Juve insieme a Vlahovic: Kulusevski verso la cessione

Come detto, potrebbe essere Kulusevski il sacrificato a sorpresa del mercato di gennaio della Juventus. L’esterno svedese, dal canto suo, potrebbe essere d’accordo sull’immediato addio. L’ex Parma potrebbe abbracciare l’inizio di una nuova avventura per cercare un immediato rilancio.

In chiave cessioni, resta da decifrare il futuro di Bentancur, Arthur e Ramsey. Il primo piace all’Aston Villa, il secondo resta un chiaro obiettivo dell’Arsenal, mentre il centrocampista gallese, per il momento, avrebbe rifiutato ogni genere di destinazione. L’ex Gunners potrebbe restare alla Juventus, ma da totale separato in casa.