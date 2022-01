Calciomercato Cagliari, non solo Baselli: corsa a due per l’erede di Nandez

Dopo l’ufficialità di Baselli al Cagliari, il club rossoblù ragionerà sul da farsi in vista degli ultimi giorni di mercato e in merito alla possibile cessione di Nandez. Due i potenziali sostituti dell’ex centrocampista del Boca Juniors

Dopo l’arrivo di Baselli, il centrocampo del Cagliari potrebbe arricchirsi di un nuovo arrivo nelle ultime ore di mercato. Tutto dipenderà dal futuro di Nandez e dalla sua possibile cessione. La Juventus osserva interessata e potrebbe piombare sul giocatore nelle prossime ore.

Il Cagliari aprirà all’addio del centrocampista solamente dopo aver individuato il degno sostituto. Come rivelato dal Presidente Giulini, non sarà facile cedere Nandez e trovare un sostituto all’altezza nelle ultime ore di mercato. Situazione da monitorare in maniera costante.

Non è escluso che il club rossoblù possa tornare con forte prepotenza su Pulgar, vecchio obiettivo della società isolana nelle passate sessione di mercato. Il centrocampista cileno, attualmente in forza alla Fiorentina, potrebbe rappresentare un’ottima soluzione per la mediana di Mazzarri soprattutto dal punto di vista della forza fisica e carica agonista. Insomma, un valido sostituto di Nandez in caso di addio immediato.

Baselli al Cagliari, ma non solo: idea Pulgar e caccia al nuovo attaccante

Nessun contatto concreto tra Cagliari e Fiorentina per Pulgar, ma non è da escludere che la società isolana possa chiedere informazioni alla Viola nelle prossime ore. Da monitorare anche la situazione attaccante. Gli isolano valuteranno l’affondo su un nuovo attaccante per completare il reparto offensivo.

Lapadula, Zaza e Kaio Jorge restano i soliti nomi nella lista della spesa di Giulini. Per quel che riguarda l’attaccante brasiliano della Juventus, però, la Salernitana sarebbe balzata in netto vantaggio proponendo ai bianconero il trasferimento sulla base del prestito secco per i prossimi sei mesi.