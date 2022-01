“Vogliono chiudere oggi”: Juventus, un’altra operazione dopo Vlahovic

La Juventus pensa anche alle eventuali operazioni in uscita a cui poter dar vita: il giocatore vuole partire, si pensa all’incastro perfetto

La Juventus oggi si occuperà delle visite mediche del tanto atteso nuovo arrivato. Dusan Vlahovic sarà presto ufficializzato come nuovo giocatore bianconero e il suo arrivo comporterà inevitabilmente lo spostamento di alcuni equilibri. Si pensa perciò anche al mercato in uscita, con un nome primo tra tutti nella lista.

Da un lato, dunque, c’è il mercato in entrata con cui la Juventus ha investito molto per un solo giocatore. Dall’altro, però, c’è anche quello in uscita che può aiutare i bianconeri a fare la quadra sui nomi che più risultino essere funzionali al progetto avviato. E soprattutto può essere utile per comprendere chi ha maggiormente possibilità di partire al momento.

Oltre alla questione rinnovo di contratto di Paulo Dybala, che appare ancora sospesa, c’è anche la possibile partenza di Alvaro Morata. Il Barcellona vuole averlo, il suo agente cerca di far chiudere il cerchio con l’Atletico Madrid, squadra che l’ha ceduto in prestito alla Juve.

Calciomercato Juventus, l’agente di Morata a lavoro con l’Atletico: il Barcellona non molla

L’arrivo di Dusan Vlahovic, dunque, potrebbe essere anche la chiave di volta per far sì che Alvaro Morata raggiunga il Barcellona in questa sessione invernale di calciomercato. La situazione per questo trasferimento non è semplicissima, perché l’agente del giocatore, Juanma Lopez, oltre che con i bianconeri e blaugrana deve cercare di trovare un accordo anche con l’Atletico Madrid, club proprietario del cartellino dell’attaccante.

Secondo il giornalista, esperto di calciomercato, Nicolò Schira: “Oggi l’agente di Alvaro Morata (Juanma Lopez) incontrerà l’Atletico Madrid per provare a chiudere l’affare di Morata al Barça in prestito con opzione di riscatto. Xavi spinge a firmare l’attaccante della Juventus, che resta comunque la prima scelta di Barcelona”. La soluzione potrebbe perciò essere quella di un prestito con riscatto, ma si servirà attendere l’esito dell’incontro.