Calciomercato Inter, Marotta prova la (doppia) magia: i tifosi sognano

L’Inter lavora al presente ma non solo. I nerazzurri e Marotta pensano a due giovani colpi per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi.

L’Inter di Simone Inzaghi continua a volare in campionato e sul ‘mercato’. La società nerazzurra ha chiuso questi ultimi giorni sorprendendo tutti con un doppio acquisto, chiudendo in poco tempo per Robin Gosens e per il centravanti Felipe Caicedo.

Nonostante i tanti cambi negli ultimi mesi il club nerazzurro continua ad avere un rendimento altissimo e lavora costantemente per migliorare una rosa sempre più ‘importante’.

L’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta non guarda solo al presente, ma anche al futuro e studia un operazione che avrebbe del clamoroso. Da sempre uno dei suoi obiettivi è creare un ‘blocco italiano’ all’interno della squadra milanese ed anche per questo il dirigente studia un doppio colpo.

Inter, si guarda in casa Sassuolo per il doppio colpo

Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira l’Inter vuole prenotare i due gioiellini del Sassuolo Davide Frattesi e Gianluca Scamacca. Ci sarebbero contatti in corso tra le dirigente e Marotta lavora per chiudere il doppio colpo.

Per provare a convincere gli emiliani l’Inter starebbe provando ad inserire giovani contropartite tecniche. Lavori in corso, ma la capolista sogna il doppio colpo.