Calciomercato Milan, Massara ha già trovato l’attaccante del futuro

Il Milan pronto a contendere ad alcune top d’Europa come Liverpool, Dortmund e Arsenal uno dei prospetti più interessanti presenti in Belgio

Il Milan impegnato sul presente ma senza trascurare il futuro. Da quando Paolo Maldini e Frederic Massara hanno assunto le redini, la formazione rossonera è alla costante ricerca di ridurre il gap con le squadre di testa. Prima la corsa, o meglio la rincorsa, era concentrata sulla Juventus, ora sull’Inter.

Dopo anni di buio, i rossoneri si stanno installando nuovamente nei quarti nobili e l’obiettivo è quello di crescere sempre di più per tornare protagonisti pure in Europa. Per questo motivo, la dirigenza milanista di fatto rimane sempre molto attenta al calciomercato e in modo particolare sui prospetti più interessanti presenti sul palcoscenico internazionale. Così anche adesso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, Noa Lang nel mirino di Maldini: folta la concorrenza europea per l’olandese del Bruges

Uno dei calciatori che hanno suscitato maggiormente l’interesse del Milan è Noa Lang, esterno d’attacco che l’Ajax ha lasciato partire forse troppo presto per il Belgio. Il calciatore si sta mettendo in evidenza nel Bruges. Con la squadra belga quest’anno ha potuto approfittare anche della vetrina della Champions League. Non ha segnato ma ha comunque disseminano buoni numeri, che non sono passati inosservati a Massara e Maldini.

‘La Gazzetta dello Sport’ scrive che il Milan sarebbe in cima alle sue preferenze per l’estate. Complice forse anche il richiamo del passato e dei ‘tulipani’ che hanno segnato una delle epoche d’oro della formazione rossonera. La sua valutazione partirà da 25 milioni di euro ma l’interesse nei sui confronti potrebbe far crescere ulteriormente il prezzo del cartellino.

Su Noa Lang, infatti, sono posati gli occhi di vari club di prima fascia del calcio europeo. Non solo il Milan. L’olandese classe 1999 interessa anche a Liverpool, Borussia Dortmund e Arsenal.

LEGGI ANCHE >>> Inter, pessime notizie in arrivo: l’ufficialità gela Marotta e Inzaghi

Il calciatore del Bruges ha un contratto fino a giugno 2025. Un aspetto che in sede di trattativa porrà il club belga in condizione di forza su chi voglia prelevarne il cartellino. Lang è costato 6 milioni di euro. Questa è la cifra pagata dal Bruges per ‘scipparlo’ all’Ajax dopo la permanenza in prestito per un anno. Nella stagione in corso, l’attaccante esterno ha firmato 6 reti in campionato, 1 nella Supercoppa nazionale e un’altra nella coppa nazionale.