Calciomercato, il bomber lascia la Serie A: arriva la firma

Calciomercato, il bomber lascia la Serie A ed è pronto a rilanciarsi lontano dal massimo campionato italiano: arriva la firma sul contratto

Nel turbinio di mercato che ha avvolto la Serie A, le operazioni di Gosens e Vlahovic hanno monopolizzato l’attenzione di media, addetti ai lavori e tifosi. Eppure, non sono le uniche ad aver influito in questi ultimi giorni di sessione.

Tra le operazioni in tono minore, alcune rischiano di pesare tanto. Soprattutto per l’economia delle squadre acquirenti. È il caso di Nwankwo Simy e del Parma, che a breve si abbracceranno in Serie B.

Dopo una prima parte di stagione deludente in quel di Salerno, l’attaccante nigeriano è pronto a rilanciarsi nel nostro campionato cadetto e a dire addio alla Serie A.

Calciomercato, Simy dice addio alla Salernitana e alla Serie A: ecco la firma con il Parma

Come riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, è tutto fatto per l’addio di Simy alla Salernitana e per il suo immediato trasferimento al Parma. Il nigeriano ha firmato in serata il suo nuovo contratto con i ducali e nelle prossime ore verrà comunicata l’ufficialità dell’operazione.

Nonostante la rivoluzione targata Walter Sabatini, la Salernitana ha preferito separarsi quanto prima dall’ex attaccante del Crotone. Non a caso, il suo impatto in granata è stato ben sotto le aspettative, soprattutto dopo la stagione da oltre venti gol messa a referto nella precedente temporada.

Adesso, Simy ripartirà dal Parma dove in panchina troverà un agguerrito Beppe Iachini. I ducali non sono molto distanti dalla zona playoff, ma hanno vissuto una prima parte di stagione da incubo. E la zona playout, dalla sua, è paradossalmente più vicina… A Simy e compagni, adesso, il compito di rimontare in classifica.