Calciomercato Inter, Vieri promuove il colpo: “E’ il più forte in Europa”

Dopo aver fatto un grande mercato l’Inter sta ricevendo in queste ore tanti elogi, sia dai tifosi che anche dagli addetti ai lavori.

Il calciomercato di gennaio ha riservato grandi sorprese con i principali club italiani che si sono scatenati sul mercato. Inter e Juventus hanno colto di sorpresa realizzando in pochi giorni colpi di calciomercato che nessuno davvero si aspettava.

Mentre il club bianconero ha chiuso il colpo Vlahovic in pochissimo tempo l’Inter non è stata ferma a guardare, ma ha risposto alla grande con due importanti acquisti.

Simone Inzaghi ha aggiunto alla già ottima rosa dei campioni d’Italia due pedine di qualità ed esperienza come Robin Gosens e Felipe Caicedo. In particolare ha fatto molto scalpore l’acquisto dell’esterno tedesco con l’Inter che ha comprato il giocatore dall’Atalanta, squadra rivale in questo momento della stagione.

Inter, Vieri promuove Gosens: che parole per il neo acquisto nerazzurro

Nel corso della trasmissione su Twitch ‘Bobo Tv’ l’ex calciatore dei nerazzurri Christian Vieri ha parlato dell’arrivo di Gosens a Milano ed ha promosso a pieni voti la manovra di Beppe Marotta e tutta la dirigenza nerazzurra. Ecco nello specifico le sue dichiarazioni:

“L’Inter ha fatto il miglior colpo che poteva fare: in quel ruolo Robin Gosens è il più forte in Europa. Fa sia gol che assist e credo che ha fatto un colpo magistrale. Tutti pensavano che sarebbe andato al Newcastle, ora tra un mese sfonderà la fascia e quando giocherà lo stadio sarà tutto in piedi. E’ davvero un colpo incredibile”.