“Ha fatto di tutto…”: calciomercato Inter, la rivelazione che sorprende i tifosi

Nel corso di questa sessione invernale di calciomercato l’Inter ha sorpreso i tifosi e gli addetti ai lavori con alcuni colpi importanti.

L’Inter di Simone Inzaghi continua a girare a mille, ha vinto recentemente la Supercoppa italiana ed ha finora raggiunto ottimi risultati sia in campionato che in Champions League. La squadra campione d’Italia guarda sia al presente che al futuro e pensa anche al futuro.

La dirigenza nerazzurra ha lavorato duramente in questi giorni per cercare di accontentare le richieste del tecnico nerazzurro. In pochi giorni Marotta ha messo a segno due importanti colpi di calciomercato.

L’Inter avrà a disposizione Robin Gosens e Felipe Caicedo, quest’ultimo annunciato pochi minuti fa dal club nerazzurro. Inzaghi ha quindi ora a disposizione una ‘quinta punta’ che conosce benissimo ed in cui nutre grande fiducia.

Inter, Caicedo si presenta ai suoi tifosi

Subito dopo l’annuncio del suo arrivo Felipe Caicedo ha parlato ai canali ufficiali del club ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni: “Sono molto emozionato, veramente. Sono tanto emozionato, voglio fare bene e ringrazio innanzitutto mister Inzaghi che ha fatto di tutto per avermi qui.Sono orgoglioso di rappresentare il mio paese, sono il primo ecuadoriano nella storia dell’Inter. Spero di far bene e di continuare a far bene”.

Poi il centravanti prosegue: “Ho parlato con Correa e mi ha fatto capire tutto, sono stati alcuni anni con lui alla Lazio e sono contento di rivederlo. ‘Zona Caicedo?’ Lavoro per arrivare al gol, poi se arriva prima del novantesimo minuto per me è anche meglio”.