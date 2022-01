“Prima di lunedì si chiude”: Juve, il prossimo affare è già pronto

La Juventus conta di chiudere altre operazioni prima di lunedì: tra Ramsey e Arthur Melo, il primo ha maggiori chance di andare via

Dopo il sensazionale colpo Dusan Vlahovic, la dirigenza della Juventus ora sembra essere intenzionata a lavorare sul mercato in uscita per permettere alle casse della società di poter rifiatare.

Sono diversi i calciatori da tempo in uscita per i quali la dirigenza bianconera sta tentando di trovare una soluzione in tempi rapidi per liberarsi quantomeno di alcuni importanti ingaggi.

Juventus, capitolo uscite: Ramsey non è ancora convinto del Burnley e anche Arthur rimane un problema

Tra i calciatori di cui la Juventus farebbe volentieri a meno vi sono il gallese Aaron Ramsey e il brasiliano Arthur Melo. A poche ore dalla fine del calciomercato di gennaio, le rispettive questioni sono distinte.

Su Ramsey c’è il Burnley. La formazione della contea del Lancashire è disposta ad accogliere subito il gallese in rosa. Secondo quanto riferisce il giornalista esperto in calciomercato Fabrizio Romano, la Juventus vuole trovare una soluzione prima di lunedì per cedere il calciatore. I ‘Clarets’ prenderebbero subito il calciatore che dal canto suo non ha ancora dato ‘luce verde’ all’operazione. Il Burnley occupa l’ultimo posto in Premier League tuttavia deve recuperare varie gare.

Anche il fronte Arthur Melo, per il momento, non dà grosse soddisfazioni ad Andrea Agnelli. Fabrizio Romano ha spiegato attraverso il tweet, in cui ha fornito chiarimenti pure su Ramsey, che allo stato attuale la trattativa per il prestito all’Arsenal è naufragata.

I due calciatori, dunque, restano un rompicapo e un problema per Allegri, che finora ha concesso poco spazio ad entrambi. Il mercato in uscita pertanto rimane molto complesso. A Torino, comunque, si continua a lavorare per tagliare i rami considerati secchi.