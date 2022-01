Calciomercato Juventus, colpo di teatro: è pronto il contratto

La Juventus continua ad essere una delle squadre più attive in questo ultimo scorcio di mercato. Dirigenza pronta al prossimo movimento.

Le operazioni di mercato della Juventus continuano senza sosta anche dopo il colpaccio Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. L’esborso per l’attaccante serbo non sembra aver fermato la voglia di spendere dei bianconeri che sono pronti ad investire anche su altri profili soprattutto per quanto riguarda il centrocampo.

La Juventus però è attenta anche al mercato in uscita, con diverse situazioni che vanno sistemate prima della deadline. Una di queste è quella di Dejan Kulusevski che, nei giorni scorsi, aveva attirato l’attenzione del Tottenham dell’ex Paratici.

Situazione in rapida evoluzione. Come riporta il collega Nicolò Schira infatti le due squadre avrebbero trovato un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni a 30 milioni. Al calciatore invece un contratto di 3 milioni l’anno fino al 2026 più eventuali bonus.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Juventus, con l’addio di Kulusevski si aprono scenari in entrata

Le cessione di Kulusevksi, unita a quella di Bentancur potrebbe consentire ai bianconeri di avere margine di manovra in entrare oltre l’operazione Vlahovic. L’esborso per il serbo verrebbe quindi coperto sia dalle entrate (o comunque future entrate) per i due calciatori in uscita sia dal risparmio dei loro stipendi che consentirebbe di gravare meno sul budget complessivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Torino, tutto fatto per il colpo: Juric esulta

Con i soldi incassati e risparmiati sugli ingaggi la Juventus potrebbe quindi tornare al mercato in entrata chiudendo qualche operazione nella zona del campo al momento più problematica dopo l’attacco: il centrocampo. I nomi caldi che stanno circolando con insistenza nelle ultime ore sono quello di Zakaria del Borussia M’Gladbach e quello di Nandez del Cagliari.