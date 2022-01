Calciomercato Juventus, non solo Zakaria e Vlahovic: il colpo in canna

Dopo Vlahovic la Juventus non ha intenzione di fermarsi. La società bianconera ha pronto un colpo in canna per il centrocampo.

Non solo Vlahovic. La Juventus non ha alcuna intenzione di fermarsi all’acquisto, seppur oneroso, dell’attaccante serbo in questo mercato di gennaio. La probabile partenza di Bentancour libera spazio a centrocampo. Spazio che potrebbe essere occupato da Zakaria, ma non solo.

La Juventus infatti, stando a quanto riporta Calciomercato.it, sarebbe pronta a fiondarsi su Nahitan Nandez del Cagliari. Il centrocampista uruguaiano nei giorni scorsi era stato accostato anche a Napoli, Inter e Torino, ma i buoni uffici tra Agnelli e Giulini potrebbero a questo punto fare la differenza.

Al momento la trattativa sembra nelle fasi iniziali, ma da Torino trapela fiducia. Sono costanti i contatti tra il ds bianconero e il presidente del Cagliari e non è escluso che la Juventus possa aver già superato le concorrenti per la corsa a Nandez.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Juventus-Nandez, a Torino sono ottimisti: Napoli e Inter beffate?

Pagato ben 17 milioni, una cifra importante per una squadra della dimensione del Cagliari, Nandez da tempo è in rotta di sbarco. Nonostante il centrocampista abbia collezionato fino ad ora 18 presenze in questa parte di stagione, la sua avventura in Sardegna sembra al capolinea. Il centrocampista vuole cambiare aria, provando magari il salto in una big e la società sarda non è certo intenzionata a trattenerlo controvoglia. A patto che l’offerta sia congrua.

LEGGI ANCHE >>> “Rischia l’arresto”: caos in campo, l’attaccante Akinfenwa vittima

Al momento, sempre secondo Calciomercato.it, Juventus e Cagliari stanno ancora discutendo sulle cifre iniziali. L’impressione però è che i bianconeri possano andare oltre i timidi approcci fin qui tenuti da Inter e Napoli, beffando così l’indecisione delle due società.