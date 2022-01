Calciomercato Torino, tutto fatto per il colpo: Juric esulta

Il Torino pronto a piazzare il colpo a centrocampo, l’indizio social fa ben sperare i tifosi granata e il tecnico Juric.

Ormai siamo ai dettagli per il prossimo colpo del Torino. Juric è in trepidante attesa e a breve sarà tutto ufficiale. Nel frattempo a garantire la positiva riuscita della trattativa arriva anche un eloquente indizio social da parte del ‘futuro granata’.

Stiamo parlando di Samuele Ricci. Il centrocampista classe 2001 dell’Empoli ha infatti postato un’eloquente Instagram Stories in cui riprende la foto fatta da sua sorella che lo ritrae in partenza. Quasi certamente verso Torino.

Tempo di saluti mentre Torino ed Empoli stanno ultimando i dettagli. Ricci dovrebbe trasferirsi in granata con al formula del prestito con diritto di riscatto. La cifra per rendere il trasferimento definitivo si dovrebbe aggirare sui 10 milioni.

Ricci, l’esplosione ad Empoli e il futuro a Torino

In questa prima parte di stagione Samuele Ricci si è imposto come uno dei giovani italiani più interessanti. Nonostante i 20 anni, Ricci ha dimostrato già grande personalità e capacità di guidare il centrocampo. Non a caso questa stagione ha messo a referto 21 presenze, la maggior parte delle quali da titolare.

Un rendimento che ha attirato l’attenzione anche del CT dell’Under 21 Nicolato che ha fatto di Ricci un punto fermo degli azzurrini durante le qualificazioni per gli Europei di categoria in programma in Romania e Georgia nel 2023.