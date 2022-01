Calciomercato, operazione definita: l’ufficialità fa tremare il Napoli

Il Barcellona ha ufficializzato l’acquisto del calciatore dal club di Premier League e per i blaugrana si tratta di un ritorno a casa.

Non piacerà di sicuro al Napoli, la notizia. In occasione dei match di Europa League contro il Barcellona, in programma per il prossimo 17 e 24 febbraio, gli azzurri dovranno fronteggiare un avversario in più. Si tratta dell’ultimo arrivato agli ordini del tecnico Xavi.

Il calciatore in questione è Adama Traoré, il cui tesseramento la società catalana l’ha annunciato questo sabato attraverso un comunicato ufficiale e diversi post condivisi sui social.

“Il Barcellona e il Wolverhampton Wanderers hanno raggiunto un accordo per il prestito del giocatore Adama Traoré fino al 30 giugno 2022. I blaugrana si faranno carico dello stipendio ed è prevista un’opzione per rendere il trasferimento permanente”, ha specificato il Barcellona, al momento dell’accordo con il club inglese.

Barcellona, ufficiale l’arrivo in squadra di Adama Traoré

Per l’esterno offensivo con il Barcellona non si tratterà di una prima volta, poiché il 26enne di origini maliane in realtà è cresciuto proprio nella Masia, settore giovanile dei catalani ed avrà sei mesi di tempo a disposizione per dimostrare di meritare la riconferma e poter essere riscattato dal Wolverhampton.

Rientrato da Dubai per sostenere le visite mediche, Traoré è stato considerato idoneo e subito ha firmato il contratto. D’altronde si trattava di un grande desiderio dell’esterno, che pur di tornare al Barcellona avrebbe accettato un’importante decurtazione dell’ingaggio percepito. Il club blaugrana ne ha poi annunciato la presentazione ufficiale il prossimo 2 febbraio a porte chiuse e nel comunicato esalta alcune delle sue caratteristiche, come “il dribbling e la capacità di giocare su entrambe le fasce, dove con la sua velocità sa essere un vero incubo per i difensori”.