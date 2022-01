Calciomercato Salernitana, non solo Verdi e Fazio: arriva il centravanti

Scatenata la Salernitana del nuovo presidente Iervolino. Il ds Sabatini ha messo a segno altri due colpi importanti per la lotta salvezza.

La Salernitana non ci sta ad arrendersi. Nonostante una situazione di classifica disperata, aggravata ulteriormente dalla penalizzazione dopo la mancata discesa in campo contro l’Udinese, la squadra del neopatron Iervolino è scatenata sul mercato.

Dopo i due colpi Verdi e Fazio, il DS Sabatini ha già in cantiere un’altra coppia d’acquisti. Si tratta dell’attaccante dello Sheffield United Lys Mousset e del centrocampista del CSKA Mosca Emil Bohinen. Quest’ultimo è atteso già domani a Salerno per le visite mediche.

Entrambi i calciatori, come riporta il collega Gianluca Di Marzio, dovrebbero arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto. In caso di raggiungimento della salvezza non è quindi esclusa una loro permanenza in Campania anche la prossima stagione.

Mousset è un centravanti di 1,85 cresciuto in Francia, ma esploso in Inghilterra. In questa stagione con la maglia del Sheffield non ha trovato tantissimo spazio, collezionando solo 7 presenze, condite però da 3 gol. Nelle scorse stagioni però Mousset ha offerto un buon rendimento, segnando anche 9 gol in Premier League.

Il norvegese Bohinen arriva invece da una prima parte di stagione molto complicata in Russia, dove non è riuscito a replicare le buonissime prestazione offerte in patria. Da qui la necessità di volersi rilanciare in un club pronto a dargli spazio come la Salernitana.