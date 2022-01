Calciomercato Verona, Tudor accontentato: i tifosi esultano

L’Hellas Verona conclude con un colpo la sessione invernale di calciomercato: per il centrocampo arriva un rinforzo dalla Polonia.

Un nuovo nome arricchirà la mediana del Verona a partire dal rientro in campo dalla sosta Nazionali. A disposizione di mister Igor Tudor arriva una vera e propria scommessa, ovvero il polacco Praszelik.

Il calciatore ha già una discreta esperienza ai piani alti del calcio sebbene 21enne, poiché si è già fatto vedere in Conference League e difende i colori della Nazionale Under-21.

Nonostante l’acquisto sia avvenuto dal WSK Slask Wroclaw, Praszelik si è formato nel settore giovanile del piano noto Legia Varsavia, con il quale ha vinto anche il campionato locale Under-19.

Il Verona ha annunciato l’acquisto con un comunicato attraverso il proprio sito ufficiale e alcuni post tramite social: “Hellas Verona FC comunica di aver acquisito dal Club polacco WKS Slask Wroclaw – a titolo temporaneo sino al 31 gennaio 2023, con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – le prestazioni sportive del calciatore Mateusz Praszelik, 21enne centrocampista che ha scelto l’88 come numero di maglia”.

Il calciatore aveva già svolto le visite mediche nei giorni scorsi, ma l’annuncio è arrivato soltanto in giornata. Il trequartista era uno dei colpi attesi come ruolo in questa sessione di mercato, pensando anche al futuro e alle cessioni che potrebbero esserci in estate. Un colpo di prospettiva che potrà essere in futuro anche un’importante plusvalenza. Praszelik sarà chiamato sarà chiamato ad aiutare la squadra a proseguire nel segno di un’ottima stagione. Probabilmente al di là delle aspettative, considerata la nona posizione in classifica e l’incredibile potenziale offensivo espresso in quanto a reti, fino a questo momento.