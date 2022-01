“Non c’è bisogno…”: Napoli, l’annuncio su Spalletti spiazza tutti

Il Napoli è intervenuto con una nota ufficiale in merito alla questione posta da alcuni organi di informazione sul futuro di Spalletti

Dopo essere rimasto fuori nella passata stagione dalla Champions League, il Napoli in questa nuova tornata viaggia al momento al secondo posto in classifica, in compagnia del Milan e alle spalle dell’Inter.

I partenopei questa volta vedono molto più vicina la Champions. Il vantaggio dal quinto posto è infatti al momento di sette lunghezze. Un margine abbastanza confortevole a quindici giornate dalla fine del campionato. La concentrazione tuttavia deve rimanere molto alta perché la storia recente ha insegnato ai partenopei che tutto può cambiare rapidamente, in pochi minuti. Per questo, la società azzurra – poco fa – ha diffuso un comunicato per lasciare la squadra tranquilla.

Napoli, il comunicato pro Spalletti: “Basta disinformazione, ha un contratto fino al 2024”

La società partenopea è entrata a muso duro contro gli organi di informazione che hanno espresso il ‘bisogno di confermare Spalletti‘. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis non ha gradito quanto scritto dal momento che il tecnico di Certaldo ha un contratto fino al 2024.

“Il Calcio Napoli contesta un certo giornalismo disinformato e approssimativo”, inizia in maniera perentoria la nota stampa della società azzurra.

Poi spiega nel dettaglio il motivo per il quale è stato visto come necessario assumere una posizione forte: “Ci troviamo di fronte a un tentativo di destabilizzare la squadra, la società o la tifoseria? Informiamo questi creatori di disinformazione che la SSCN ha un contratto con Luciano Spalletti che lega l’allenatore alla società fino a giugno 2024. Non c’è bisogno di confermare chi è già confermato”. Un comunicato che vale anche come… conferma indiretta del tecnico.

Il toscano è subentrato a Gennaro Gattuso in questa stagione. Nelle sue prime 30 panchine con il Napoli, Luciano Spalletti ha ottenuto 18 vittorie, cinque pareggi e 7 sconfitte totalizzando una media di 1.97 punti a partita.