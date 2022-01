Calciomercato Cagliari, occhio al botto finale: Mazzarri ritrova il suo pupillo

Il Cagliari continua a lavorare sul mercato e prepara il botto di fine sessione: mister Mazzarri pronto a ritrovare il suo pupillo

Ultime ore di mercato frenetiche per il Cagliari di Walter Mazzarri. I sardi sono a caccia di rinforzi e di uomini giusti, per rilanciare le speranze salvezza della piazza e la classifica della formazione rossoblù.

Per farlo, però, il Cagliari spera di completare ancora qualche operazione. Così, dopo gli arrivi di Baselli, Goldaniga e Lovato, i sardi sono pronti ad affondare per un altro colpo.

Già, perché nelle prossime ore il futuro della formazione rossoblù e quello di Armando Izzo potrebbero finalmente collidere, in attesa degli ultimi incastri di mercato.

Cagliari, continua il pressing per Izzo: c’è l’indizio che lo avvicina ai sardi

Incastri di mercato che partono, soprattutto, da casa Torino. Con l’ormai imminente arrivo di Federico Gatti, si riduce ancor di più lo spazio nella difesa granata per Armando Izzo. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, per il centrale napoletano si avvicina l’ipotesi Cagliari.

Tutte le parti in gioco spingono per il decollo della trattativa, in attesa che il Toro piazzi definitivamente l’ultimo rinforzo di mercato. Mazzarri vuole fortemente Izzo per la propria difesa (suo pupillo ai tempi del Napoli Primavera e del Torino) e Il calciatore, dalla sua, avrebbe già espresso il proprio gradimento per la piazza di Cagliari.

Addirittura, Izzo risulterebbe aver già messo da parte l’ipotesi Salernitana, per attendere l’affondo dei sardi. Dopo una prima parte di stagione da separato in casa, il granata sarebbe entusiasta di riabbracciare il mentore Mazzarri dopo anni dall’ultima volta.