Calciomercato Juventus, salta l’affare: l’attaccante non si muove

Un club di Premier League sonda il territorio: la Juventus però si arrende al secco no arrivato da parte dell’attaccante

La Premier League guarda ancora in Serie A. Un club inglese si è perciò interessato concretamente a un altro profilo della Juventus, ma l’attaccante ha rifiutato la possibilità di trasferirsi nel campionato inglese.

L’Arsenal ci avrebbe provato, giocando proprio sulla volontà del giocatore che ha effettivamente nei giorni scorsi aperto alla possibilità di un trasferimento. Alvaro Morata, però, avrebbe rifiutato la proposta di poter raggiungere la Premier League. La sua partenza non è strettamente necessaria e il suo secco no nei confronti del club chiude a qualsiasi eventualità.

Secondo quanto riferito da ‘As.com’ infatti, dopo l’infortunio di Aubameyang, l’Arsenal avrebbe fatto un tentativo per il numero 9 della Juventus proprio perché nel reparto offensivo c’è uno spazio vuoto da dover colmare al più presto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Juventus, nessun altro passaggio in Premier League: Morata dice no all’Arsenal

Come riportato, quindi, da ‘As.com’, l’Arsenal avrebbe fatto un tentativo per portare Alvaro Morata in Premier League. Il bisogno urgente di un attaccante ha portato il club a informarsi sulla posizione del giocatore, che nei giorni scorsi aveva effettivamente aperto a una possibile partenza ma con direzione Barcellona. L’affare complicato è poi saltato, facendo comprendere che (salvo stravolgimenti dell’ultimo minuto) lo spagnolo rimarrà alla Juve e giocherà con Vlahovic e Dybala.

LEGGI ANCHE >>> “Si è fatto di nuovo male”: PSG, guaio imprevisto per Pochettino

Secondo il quotidiano spagnolo, inoltre, lo stesso Miguel Molina, vice allenatore dell’Arsenal e dell’allenatore Mikel Arteta, avrebbe anche chiamato l’attaccante per convincerlo a trasferirsi nel club. Morata, però, avrebbe chiuso alla possibilità di fare ritorno in Premier League, campionato in cui ha già giocato tra 2017 e 2020 vestendo la maglia del Chelsea. Al momento, perciò, sembrerebbe che l’attaccante non si muoverà almeno fino a giugno.