Inter, un altro addio è ormai realtà: domani sarà ufficiale

Sessione di calciomercato viva per l’Inter di Simone Inzaghi. Domani sarà concretizzato un altro addio per il club nerazzurro.

L’Inter si sta muovendo in maniera molto attenta sul mercato. L’obiettivo è non spendere soldi senza che questi escano per portare alla corte di Simone Inzaghi giocatori funzionali al progetto nerazzurro, nel breve cosi come nel lungo periodo. E cosi l’arrivo di Robin Gosens (che dovrà recuperare dall’infortunio) ma anche Caicedo che sarà chiamato a supportare la squadra nerazzurra nel reparto avanzato.

Poi le uscite, quella di Stefano Sensi che proseguirà la stagione alla Sampdoria anche per provare a risollevarsi dopo un periodo dove lo spazio in campo è stato davvero risicato. Anche Satriano andrà avanti al Brest, per trovare maggiore spazio e tentare di aumentare minuti nelle gambe. Domani, però, un altro addio sarà ufficiale. Ormai è tutto fatto.

Inter, addio Kolarov: domani la rescissione con l’Inter

L’avventura di Aleksandar Kolarov con la maglia nerazzurra è ormai arrivata ai titoli di coda. L’esterno serbo, infatti, ha ormai deciso che non andrà avanti e terminerà in questa sessione di gennaio la sua esperienza a Milano. Come riportato da Tuttosport, domani ci sarà la firma per la rescissione del contratto che decreterà definitivamente terminata la sua avventura con l’Inter.

Ma cosa farà Kolarov? Il quesito non ha ancora trovato una risposta concreta. Il giocatore è stato accostato anche al Genoa, soluzione che avrebbe permesso all’esterno di completare la stagione. E’ possibile, però, che con l’addio all’Inter possa terminare anche la sua carriera nel mondo del calcio.