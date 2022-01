“Si è fatto di nuovo male”: PSG, guaio imprevisto per Pochettino

Arrivano in queste ore brutte notizie per Mauricio Pochettino. Si fa male (di nuovo) uno dei big del Paris Saint Germain.

Il tema infortuni ha trovato grande rilievo in casa Paris Saint Germain nel corso di questi ultimi mesi. Sono diversi, infatti, i giocatore al servizio di Mauricio Pochettino che sono andati incontro ad infortuni, e che dunque hanno costretto l’allenatore a dover rinunciare di volta in volta a delle pedine importanti per lo scacchiere della sua squadra. Anche Gigio Donnarumma, proprio in questi giorni, ha dovuto affrontare un infortunio.

Cosi l’ex portiere del Milan è stato fermato da un problema al polpaccio ma, proprio nelle ultime ore, sono arrivate notizie positive proprio relative all’estremo difensore della nazionale italiana. Gigio, infatti, pare aver smaltito l’infortunio e sarebbe pronto a scendere in campo già domani per la sfida di Coppa di Francia contro il Nizza. Pochettino esulta, ma non troppo.

PSG, che guaio per Pochettino: si fa di nuovo male Sergio Ramos

Ci sono aspetti che di sicuro l’allenatore dei parigini ha accolto con piacere. Il recupero di Donnarumma cosi come quello di Messi, ed entrambi che potrebbero essere arruolabili per il match da giocare domani contro il Nizza. Eppure, c’è una notizia che giunge in queste ore e che di certo non può far piacere all’allenatore.

Sergio Ramos, infatti, ha riportato un nuovo infortunio al polpaccio. L’ex difensore del Real Madrid è stato vittima di problemi fisici per larga parte dell’anno, ma sembrava che proprio l’ultimo recupero fosse definitivo. Non è cosi. Ramos, infatti, verrà rivalutato nei prossimi giorni, come riportato da giornalista Hadrien Grenier di . Domani, va da sé, non sarà disponibile in Coppa di Francia.