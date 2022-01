Roma, Mourinho ha un asso nella manica: “È arrivato a Trigoria”

Prosegue la stagione della Roma di José Mourinho, alla ricerca di un posto nell’Europa che conta: intanto c’è un innesto nel club

Tanti sono stati gli episodi arbitrali controversi in quest’inizio di stagione. Davanti alle telecamere ci sono stati gli sfoghi degli allenatori delle migliori squadre d’Italia. Da Gasperini a Pioli, passando per Mourinho. Proprio l’allenatore della Roma si è reso protagonista di parecchie interviste riguardo gli episodi arbitrali a sfavore della sua squadra. Anche quando, magari, la prestazione non era stata eccelsa.

Insomma, l’arbitro e il suo utilizzo del VAR scatena polemiche a prescindere. Soprattutto perché il protocollo non è chiaro, ogni settimana si vedono episodi con interpretazione diversa. Questo non fa altro che alimentare polemiche. Forse è per questo che la Roma ha deciso di assumere un consulente esterno come match analyst per gli episodi arbitrali.

La Roma ingaggia Calvarese come consulente

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, infatti, la Roma ha assunto l’ex arbitro Giampaolo Calvarese come consulente. Il suo compito sarà quello di far capire meglio a giocatori e staff tecnico le decisioni arbitrali, facendo chiarezza sul protocollo VAR e il regolamento. L’ex arbitro oltre che della prima squadra, si occuperà anche della Primavera e della formazione femminile. Una decisione che probabilmente darà un po’ più di tranquillità a una squadra provata da alcuni errori: per esempio, il gol annullato ad Abraham contro la Juventus.

Calvarese è arrivato a Trigoria, dove aiuterà il gruppo squadra della Roma a capire le decisioni arbitrali delle partite già giocate, ma anche dando un interpretazione sui successivi arbitri che incontrerà. Una sorta di lezione teorica per capire chi si troveranno davanti i giocatori di partita in partita. Sarà molto interessante capire quale sarà la reazione di Mourinho davanti alle telecamere in caso di ulteriori torti arbitrali.