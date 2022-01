Juventus scatenata: doppio affare da 60 miloni. E ora arriva Zakaria

Andrea Agnelli e la sua Juventus sono scatenati. Il club bianconero è pronto a dire addio a due calciatori e ad accogliere Zakaria.

La Juventus di Andrea Agnelli è scatenata. Dopo la chiusura dell’affare relativo a Dusan Vlahovic dalla Fiorentina, arriva un altro colpo super. Massimiliano Allegri è pronto ad abbracciare Denis Zakaria, in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Monchengladbach. Il club tedesco chiede 7 milioni di euro per liberare subito il centrocampista classe 1996.

Prima, però, il club bianconero dovrà fare posto in rosa, dove sono diversi i calciatori che oramai hanno le valigie già pronte. Agnelli ed Allegri li saluteranno nelle prossime ore vista l’imminente chiusura della finestra invernale di calciomercato.

Calciomercato Juventus, Kulusevski e Bentancur ai saluti

La Juventus ha accelerato i contatti ed il pressing per Zakaria anche se servirà un esborso economico. Il motivo? E’ da imputare alle partenze di Dejan Kulusevksi e Rodrigo Bentancur. Entrambi sono destinati a lasciare Torino nelle prossime ore.

Per il centrocampista svedese e per l’argentino c’è il Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici nell’immediato futuro. Il club di Premier League ha dato vita ad un vero e proprio intreccio di mercato che porterà i due bianconeri a Londra. Entrambi partiranno in prestito con obbligo di riscatto fissato a fine stagione. Per lo svedese il riscatto è fissato a 40 milioni di euro; per Bentancur, invece, ne serviranno circa 20.