Icardi può lasciare il PSG nelle prossime ore: tifosi spiazzati

Il futuro prossimo di Icardi potrebbe essere lontano dal Psg: l’ultimo giorno di mercato può regalare un nuovo inizio all’attaccante

Mauro Icardi può lasciare la Francia. Questa è la clamorosa novità dell’ultimo giorno di calciomercato. L’attaccante argentina è ormai un comprimario nella formazione parigina.

Vedrebbe bene quindi la possibilità di cambiare aria e lasciare un contesto con cui non è mai entrato veramente in sintonia.

Nella stagione in corso, le apparizioni di Icardi sono state 23. Molte tuttavia sono state quelle in cui è subentrato dalla panchina. La cifra realizzativa è bassa: cinque gol segnati. Per superare il momento di difficoltà potrebbe aprirsi uno scenario nuovo. ​

Barcellona, la chiave di volta per Dembele al Psg potrebbe essere Icardi

Il Psg potrebbe accogliere in rosa Ousmane Dembélé. L’attaccante francese del Barcellona è in rotta di collisione con la dirigenza blaugrana dal momento che non ha accettato le proposte di rinnova. A cinque mesi dalla scadenza del suo contratto, per la società culè questo è l’ultimo giorno per monetizzare per la sua cessione.

Come riferisce il giornalista Gerard Romero, specializzato sulle questioni del Barcellona, il calciatore – per il quale si sono mosse preliminarmente alte big d’Europa – potrebbe finire al Psg. I parigini, infatti, hanno chiesto informazioni. Leonardo conosce bene il nazionale francese ex Rennes e non si è lasciato intimorire dalla richiesta di 20 milioni compiuta dal Barcellona per lui.

Nell’affare tuttavia potrebbe rientrare una contropartita tecnica. E Mauro Icardi è l’indiziato numero uno. L’argentino ha iniziato la sua carriera proprio al Barcellona, che vede di buon occhio un suo ritorno. Così come Xavi a cui un attaccante farebbe comodo.

L’attaccante è transitato dal settore giovanile del Barcellona da febbraio 2008 fino a gennaio 2011 quando è arrivato in Italia, alla Sampdoria, che lo ha preso prima in prestito e poi subito dopo lo ha riscattato per circa 300 mila euro.