Juve, attenzione ai rumors di mercato che arrivano da Parigi: il PSG prepara lo sgarbo ai bianconeri e mettono il big nel mirino per la prossima stagione.

Ultimi giorni di mercato roventi, in Italia e non solo. Tra cessioni e acquisti, la Juventus si è dimostrata e confermata la reginetta di questa sessione, grazie agli acquisti di Vlahovic, Zakaria e Gatti.

Il difensore frusinate, però, sarà a disposizione di Allegri dalla prossima stagione, la stessa a cui la Juventus ha cominciato a vedere, sin da queste settimane.

Diversi i profili che la dirigenza bianconera avrebbe messo al vaglio. Tra i parametri zero che stuzzicano di più la Vecchia Signora c’è anche il nome di Ousmane Dembele. L’attaccante del Barcellona è ormai fuori dalle rotazioni di Xavi ed è stato accostato anche alla Juventus.

Dembele ormai irraggiungibile per la Juve? Intanto il PSG ci prova ed è pronto ad inserire Icardi

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Sport’, il Paris Saint-Germain ci sta provando per Ousmane Dembele. Accostato in passato anche alla Juventus, l’esterno francese appare sempre più lontano e distante dai radar bianconeri. E adesso, sembra essere l’uomo giusto per raccogliere l’eredità di Mbappé, a sua volta diretto verso Madrid (per la prossima temporada).

Dalla loro, però, i parigini ci provano già in questa sessione di mercato. Dembele è a scadenza con il Barcellona e vive ormai da separato in casa con i blaugrana. E il PSG sarebbe pronto ad inserire Mauro Icardi (a lungo desiderio di mercato della Juve) per convincere i catalani a cedere in anticipo e a prezzi contenuti l’attaccante francese.

Secondo i media spagnoli, però, l’affare appare tutt’altro che ben avviato. Anzi, per tempistiche e volontà del calciatore, Dembele non risulta intenzionato a lasciare Barcellona in questo gennaio, preparando il suo nome a diventare caldo per la prossima stagione. Il PSG fa sul serio ed è pronto a tornare alla carica. La Juve (che appare fredda sul calciatore) è, ad ogni modo, avvisata.