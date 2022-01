Donnarumma, serata nera: storica figuraccia per il PSG

Una serata terribile per il Paris Saint Germain di Gigio Donnarumma. Il risultato a sorpresa sbatte fuori i parigini.

Prima grande delusione per il Paris Saint Germain, che all’inizio dell’anno sembrava la squadra pronta a poter vincere tutto. Una squadra piena zeppa di campioni, eppure non sempre avere in organico un numero cospicuo di campioni garantisce la vittoria su più fronti. Al PSG non manca nulla, ma oggi è arrivata il primo risultato pesante che non farà contenti i tifosi.

La squadra parigini è fuori dalla Coppa di Francia. Un’eliminazione pesantissima, arrivata agli ottavi di finale della competizione al netto di quella che era una partita che sembrava ampiamente alla portata della squadra di Mauricio Pochettino. Eppure, il Nizza è riuscito a strappare un risultato importantissimo e probabilmente insperato alla vigilia della partita.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, eliminazione e delusione per Donnarumma titolare

Partita arrivata sullo 0-0 ai tempi regolamentari, quelli che hanno preceduto i rigori sui quali si è decisa la sfida. Due gli errori dal dischetto che pesano come un macigno sulla squadra di Pochettino: prima quello di Paredes e poi quello di Simons, entrambi neutralizzati dall’estremo difensore Bulka.

LEGGI ANCHE >>> Lazio, ansia per Sarri: si teme l’infortunio per uno dei big

Tra i due errori, anche il salvataggio di Donnarumma che ha neutralizzato il tiro dal dischetto di Delort. Eppure, neppure il lavoro dell’ex Milan è bastato per scongiurare una sconfitta che ovviamente è clamorosa ed inattesa. Da aspettarsi, nei prossimi giorni, anche la furia dei tifosi parigini per quello che è un risultato davvero difficile da prevedere per una squadra chiamata, come detto, ad arrivare in fondo ad ogni competizione.