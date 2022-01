“Giampaolo ci prova”: calciomercato Milan, cessione a sorpresa?

La Samdporia di Giampaolo sta facendo di tutto per rinforzare la propria rosa. In questi minuti c’è il tentativo per un calciatore del Milan.

La Sampdoria è sicuramente tra le delusioni del campionato di quest’anno. I doriani sono quintultimi in classifica con tre punti di vantaggio sul Cagliari di Mazzarri. Il 2022 per i blucerchiati è iniziato malissimo a causa delle tre sconfitte consecutive contro Torino, Napoli e Spezia.

Sulla panchina ligure c’è stato anche l’avvicendamento tra D’Aversa e Marco Giampaolo. Il tecnico ha già guidato la Sampdoria dal 2016 al 2019, terminando il campionato sempre tra le prime dieci. L’esordio delll’allenatore non è molto positivo, visto la sconfitta nel derby contro lo Spezia di Thiago Motta.

La Sampdoria è stata molto attiva in questa sessione di mercato per cercare di rinforzare una rosa che riesca a centrare l’obiettivo della salvezza il prima possibile. Dopo gli arrivi dei vari Rincon, Conti Magnani, Sensi e Supryaha, il club doriano sta cercando di regale un altro calciatore a Giampaolo.

Milan, tentativo della Sampdoria dell’ex Giampaolo per Castillejo

Come quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, la Sampdoria sta provando di prendere in prestito Castillejo dal Milan. Maldini e Massara hanno già dato il loro consenso all’operazione, ma bisogna cercare di convicere lo spagnolo che non è ancora sicuro di trasferirsi in Liguria.

Dopo che è saltato il trasferimento al Valencia, il destino di Castillejo sembrava ancora in rossonero ma il tentativo della Sampdoria potrebbe stravolgere tutto. Per Giampaolo non sarebbe una grossa novità avere a propria disposizione lo spagnolo, visto che l’ha già allenato nella sua brevissima esperienza come allenatore del Milan nel 2019.