Calciomercato Milan, pronto il botto in attacco: Pioli esulta

L’immediato passa attraverso la cessione di Castillejo e il reperimento di un’alternativa in difesa ma il Milan pensa già anche al futuro

Ultime ore di calciomercato per ricercare un difensore con cui sostituire Kjaer e continuare a lavorare alla cessione di Samu Castillejo. Dopo la chiusura dei battenti della finestra invernale, per il Milan cominceranno nuove riflessioni.

La società rossonera inizierà a programmare il prossimo anno. Le strategie di Maldini e Massara passeranno anche attraverso la qualificazione in Champions League. Il bottino economico garantito dalla competizione infatti consentirebbe al Milan di muoversi con maggiore libertà.

Milan, Ibrahimovic può rinnovare per un’altra stagione e il futuro passerà attraverso David o Isak

‘Calciomercato.it’ ha fatto il punto sul Milan del prossimo anno. I prossimi mesi saranno decisivi per il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Se lo svedese dovesse stare bene potrebbe rinnovare il suo contratto per un’altra stagione pensando anche al Mondiale in Qatar al quale la Svezia punta ad arrivare mediante gli spareggi playoff.

Non è l’unico interesse del Milan in questo momento. I rossoneri seguono attentamente due attaccanti del futuro. L’arrivo di uno dei due però è legato in parte pure alla classificazione entro i primi quattro posti.

Maldini e Massara seguono attentamente Jonathan David del Lille. L’attaccante classe 2000 sta esplodendo in questa stagione. Il canadese ha segnato 3 gol in Champions, 12 in campionato e 1 in Coppa di Francia. Ha un contratto fino al 2025 con i francesi con cui il Milan è in buoni rapporti per l’operazione Rafael Leao.

L’altro nome sul taccuino è quello di Alexander Isak. L’attaccante svedese da due anni si sta facendo notare in Liga, alla Real Sociadad, dopo un passaggio senza tracce al Borussia Dortmund. Fin qui ha siglato quattro reti in campionato, tre in Europa League e una in Coppa del Re. Per farlo trasferire a Milano, su di lui si può utilizzare l’effetto Ibrahimovic.

Sia David sia Isak tuttavia hanno una valutazione che si aggira intorno ai 40 milioni di euro pertanto la qualificazione in Champions risulterebbe molto importante.