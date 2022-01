“Si chiude…”: calciomercato Juve, ancora un colpo per i piani di Allegri

La Juventus prosegue la rivoluzione avviata nei giorni scorsi: in cantiere un altro colpo, che farà sorridere il tecnico Allegri.

Non si ferma la rivoluzione avviata dalla Juventus. Dusan Vlahovic è già stato ufficializzato mentre Denis Zakaria nella mattinata odierna ha svolto le visite mediche e a breve firmerà il contratto che lo legherà al club fino al 2026. Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, ormai, possono essere considerati dei nuovi giocatori del Tottenham e a breve anche un altro calciatore potrebbe lasciare Torino.

Si tratta di Aaron Ramsey, finito da ormai diverse settimane fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri. L’ultima apparizione del gallese in campo risale al 26 settembre, per un totale di 5 presenze complessive tra campionato (3) e Champions League: da quella data in poi, soltanto esclusioni alcune delle quali causate da costanti problemi fisici.

Per lui, nei giorni scorsi, si erano fatti avanti il Crystal Palace ed il Newcastle: proposte poco gradite dal centrocamposta il quale ora, a sorpresa, sta valutando quella ricevuta dai Glasgow Rangers. Gli scozzesi, come riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, sono pronti a prenderlo in prestito con diritto di riscatto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, imminente la cessione di Ramsey

La sensazione è che la trattativa possa realmente andare in porto nelle prossime ore: l’agente dell’ex Arsenal infatti a breve incontrerà la dirigenza dei Rangers per fare il punto della situazione e sistemare tutti i dettagli riguardanti il trasferimento e lo stipendio destinato al giocatore. La Juventus, nel frattempo, resta alla finestra in attesa di buone notizie.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Barcellona, colpo di scena: il bomber è in città

Ramsey a Torino percepisce un ingaggio da 7 milioni netti ed il suo addio consentirebbe alla dirigenza di risparmiare risorse economiche importanti da destinare a Nahitan Nandez, che il Cagliari libererà soltanto in caso di obbligo di riscatto. Il tempo a disposizione è sempre meno ma la Juventus è fiduciosa: l’avventura in bianconero di Ramsey può essere davvero vicina ai titoli di coda.