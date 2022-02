Il futuro di Dybala è ancora in bilico, ma la Juve sta già pensando ad un eventuale sostituto: due i nomi caldi in ballo.

Dybala resta, Dybala va via. Il futuro dell’attaccante argentino non è ancora deciso, ma le voci circa un suo addio alla Juve si fanno sempre più insistenti. La possibilità di prenderlo a zero è una ghiotta occasione e certamente molte big non se la faranno sfuggire.

La Juve però sembra avere già in mano un piano B. Anzi due. Il club bianconero infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, sti sta già cautelando in caso di addio di Dybala, puntando su due possibili eredi. La prima soluzione di Andrea Agnelli è quella che porta a Giacomo Raspadori del Sassuolo. Tanta la concorrenza e prezzo non certo basso (sui 35 milioni).

L’altra pista è invece quella argentina. L’erede di Dybala potrebbe essere il suo connazionale del Genoa Andrea Cambiaso. Fisico, corsa e gestione palla, anche se qui, a fronte di un prezzo contenuto, ci sarebbe il difetto della poca esperienza maturata in Serie A rispetto a Raspadori.

Juve: e se alla fine Dybala restasse?

Non è però esclusa la soluzione che forse farebbe maggiormente felici i tifosi della Juve: il rinnovo di Dybala. Il calciatore non ha mai realmente chiuso ad una sua permanenza in bianconero, ma ha posto dei paletti importanti. Più che una questione di ingaggio il punto focale sembrerebbe una questione di centralità nel progetto.

Sebbene stiano iniziando ad arrivare offerte importanti da club altrettanto prestigiosi, si pensi alle voci di un interessamento dell’Inter, potrebbero esserci ancora spiragli per un rinnovo. Ciò che certo però è che la situazione, in un modo o nell’altro, sarà chiarita a stretto giro.