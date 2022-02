Commisso, frecciata anche a Donnarumma e ‘soci’: “Come loro…”

Le parole del presidente della Fiorentina Commisso hanno colpito Dusan Vlahovic, ma non solo: parole anche su Donnarumma

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, quest’oggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla cessione di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è stato ceduto alla Juventus per oltre 70 milioni di euro. Una scelta fatta per non perderlo a parametro zero nel 2023 o a prezzo di saldo la prossima estate, ma che ha inevitabilmente fatto scatenare i tifosi viola. Lo stesso Commisso si è pronunciato sulla scelta di Vlahovic di andar via nel bel mezzo della stagione.

Non sono mancate frecciatine ad altri calciatori che hanno fatto la stessa scelta con altri club. Le dichiarazioni sono arrivate al sito ufficiale della Fiorentina, e gli attacchi sono diretti anche e soprattutto agli agenti di Vlahovic. Commisso non ha risparmiato calciatori di enorme portata come Gigio Donnarumma, Insigne, Dybala e Mbappe.

Commisso paragona Vlahovic a Donnarumma

Di seguito, le parole di Commisso: “Ogni volta che arrivava un’offerta, gli agenti e Vlahovic rifiutavano. La loro idea era di andar via a zero e poi rovinare la Fiorentina come sta succedendo in questi anni”. Poi le parole contro gli altri campioni: “Come Donnarumma, Mbappe, Dybala e Insigne. Volevano farsi ricchi sulla mia pelle e della Commisso”. Il presidente della viola, che si è completamente lasciato andare, ha parlato anche dell’esito dell’operazione con la Juventus.

“Non una buona operazione, buonissima. Ci sono persone che l’hanno definita capolavoro”. Sono state queste le parole del presidente della Fiorentina. Frecciatine al suo ex campione e anche ad altri, e un paragone con quelli che sono andati via in scadenza dalle rispettive squadre.