Cagliari, la decisione di Mazzarri per difesa e attacco

Il Cagliari è pronto a cambiare marcia in vista della seconda parte della stagione. Caccia alla salvezza e occhio anche alle possibili novità di formazione imposte da Mazzarri per il piano di rinascita

Caccia alla salvezza e piede sull’acceleratore in vista del girone di ritorno. Il Cagliari è pronto a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di restare aggrappato alla Serie A. Mazzarri punterà con forte decisione sul 3-5-2. Doppio innesto difensivo con Goldaniga e Lovato e spazio anche alle novità in mezzo al campo.

Le precarie condizioni di Strootman obbligheranno il tecnico rossoblù a gettare subito nella mischia il nuovo arrivato Baselli. L’ex Torino agirà da mezz’ala nel centrocampo a cinque e Mazzarri si aspetta tanto dall’ex centrocampista granata anche dal punto di vista dei gol e della continuità di rendimento.

Nandez, confermato dopo i recenti accostamenti alla Juventus, sarà chiamato a trascinare i propri compagni con grinta e dedizione, poi il suo futuro verrà deciso al termine della stagione con estrema calma.

Cagliari, le mosse di Mazzarri per la fase offensiva: fiducia a Pavoletti

A prescindere dal ritorno dalla Coppa d’Africa di Keita, Mazzarri starebbe valutando la possibilità di confermare Pavoletti come centravanti titolare al fianco di Joao Pedro. L’attaccante livornese avrebbe convinto il tecnico negli ultimi mesi e le gerarchie potrebbero ribaltarsi totalmente.

Attenzione anche alla carte Pereiero, rivitalizzato nelle ultime settimane e pronto a dare una mano ai rossoblù nella seconda parte della stagione. Caccia alla salvezza: si annuncia un girone di ritorno decisamente infuocato.