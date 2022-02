“I tifosi possono farlo con pochi euro”: Vlahovic, la novità a Firenze

La cessione di Dusan Vlahovic della Fiorentina alla Juventus resterà una grande delusione, che negli store viola hanno già cercato di aggirare.

Una folla entusiasta di tifosi ha accolto Dusan Vlahovic all’arrivo alla Juventus. L’attuale capocannoniere della Serie A è il grande e in parte inatteso colpo messo a segno dai bianconeri nella sessione invernale di trasferimenti.

I tifosi della Juventus e l’ambiente tutto sono convinti che con il serbo in attacco potrà esserci la svolta e la squadra potrà rilanciarsi per le prime posizioni della classifica, fino a ottenere l’agognato piazzamento in zona Champions League.

Alla contentezza del tifo bianconero corrisponde la profonda delusione dei sostenitori della Fiorentina, che un simile colpo di scena l’avrebbero compreso soltanto se realizzato in estate.

Fiorentina, nello store la maglia di Cabral al posto di quella di Vlahovic

La grande amarezza è la cessione all’acerrima rivale a stagione in corso con ancora tutti gli obiettivi alla portata e il grande entusiasmo con le direttive di mister Vincenzo Italiano. Gli oltre 70 milioni di euro da incassare e la volontà del calciatore di andare alla Juventus sono stati cruciali per il doloroso e amaro addio anzitempo.

Sarà difficile se non impossibile ricucire lo strappo e rammentare solo i bei momenti trascorsi insieme. A tal proposito, la Fiorentina da parte sua ha già deciso di darci un taglio drastico. Come racconta ‘La Repubblica’, negli store ufficiali della squadra di Firenze tutte le maglie col numero 9 hanno già subito un cambio di nome. In luogo di Vlahovic appare A. Cabral, il bomber brasiliano che ha preso il posto e il numero dell’attaccante serbo. Inoltre, è stata indetta una speciale promozione: con 20 euro i tifosi che in questi giorni aveva acquistato la maglia di Vlahovic, potranno fare un cambio modificando il nome dietro. In diversi hanno già provveduto ad approfittarne. Il passato sembra voglia cancellarsi e fare spazio a ciò che sarà.