“È in osservazione in un Covid Hotel”: Malagò, brutta notizia dalla Cina

Giovanni Malagò, numero uno del CONI, è risultato positivo al Covid-19 e si trova in isolamento, fortunatamente asintomatico.

Venerdì 4 febbraio l’Italia insieme alle altre nazioni presenti a Pechino darà il via ai Giochi Olimpici invernali del 2022. Un evento molto atteso e anche discusso, a causa della pandemia da coronavirus, che impone tantissime restrizioni e misure di sicurezza sia per gli appassionati che per gli sportivi e gli addetti ai lavori presenti.

Il timore di focolai è sempre dietro l’angolo e infatti, al di là dell’obbligo di tamponi durante tutta la manifestazione, è stato istituito anche un Covid Hotel per coloro che risultassero positivi al virus.

Al momento lì si trova anche Giovanni Malagò, presidente del CONI.

Il Presidente del #Coni, #Malagò, e' stato trovato positivo al #covid a un test appena arrivato a #Pechino. E' asintomatico e isolato in osservazione in un Covid Hotel, con altri membri del #CIO, il cui presidente Bach gli ha augurato pronta guarigione. #Olympics — luciano ghelfi (@lucianoghelfi) February 1, 2022

CONI, Malagò positivo al COVID-19: è asintomatico

Come informa il giornalista della ‘RAI’, Luciano Ghelfi, attraverso il proprio account Twitter, Malagò è risultato positivo al COVID-19, in seguito a un test effettuato appena giunto a Pechino. Tuttavia, il numero uno del CONI sta bene essendo asintomatico. Al momento è in isolamento presso un Covid Hotel, con altri membri del CIO”. Sono a tal proposito già giunti gli auguri di pronta guarigione da parte del presidente Bach.

Soltanto qualche giorno fa Malagò aveva tenuto un colloquio telefonico con il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, che aveva inviato attraverso il numero uno del CONI i saluti e i migliori auspici all’Italia Team per l’Olimpiade. Poi l’arrivo a Pechino con la notizia meno attesa, ma che potrebbe rientrare presto e quindi vedere Malagò al seguito delle sfide che affronteranno i tricolore in Cina.