La favola Guinea parla spagnolo: un’impresa che non verrà dimenticata

Una delle più belle rivelazioni della Coppa d’Africa è senza dubbio la Guinea Equatoriale, protagonista di una favola abbastanza inaspettata.

Si sta disputando in questi giorni la Coppa d’Africa 2022, competizione caratterizzata come ogni anno da certezze o incredibili sorprese. Tra quest’ultime possiamo annoverare la Guinea Equatoriale, nazione che ad inizio competizione non era certamente tra le favorite.

A differenza delle altre compagini in questa nazione non ci sono stelle di Liverpool, Real Madrid o Manchester, ma la Guinea Equatoriale conta per la maggior parte giocatori che militano in Seconda e Terza divisione spagnola.

Tra le eccezioni nella nazionale della Guinea c’è il terzino Carlos Akapo del Cadice, uomo di esperienza che ha giocato in tutti i match della competizione. Solida difesa e grande entusiasmo per una Nazionale che si è fermata solo ai Quarti di finale contro il più quotato Senegal.

Guinea, alcune dichiarazioni dei protagonisti di questa ‘favola’

Anche il fratello di Carlos Akapo, Javier, gioca in Spagna ed ha giocato in Nazionale. Javier gioca nell’Islas Ibiza ed ha raccontato ciò che ha vissuto suo fratello e tutti i suoi compagni. Ecco alcune sue dichiarazioni:

“Siamo tutti molto orgogliosi di ciò che abbiamo fatto e tutta la nazione è orgogliosa. Era impensabile per noi superare un girone con Costa d’Avorio, Algeria e Sierra Leone. Abbiamo dimostrato ai nostri fratelli guineani che siamo capaci di tutto, abbiamo tutti giocatori di seconda fascia ma ciò che fa la differenza è il nostro gruppo. Arrivare ai Quarti è un’impresa enorme e condividere questo sogno con mio fratello per me è fantastico. E’ un sogno che si avvera, ricorderemo quello che è successo per tutta la vita”.