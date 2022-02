Juventus, Allegri ha scelto i nuovi ruoli di Kean e Morata

Kean e Morata resteranno alla Juventus almeno fino al termine della stagione. E’ stata questa la scelta definitiva della società bianconera in vista della prossima estate. Occhio, però, al nuovo tema tattico dei bianconeri

L’arrivo di Vlahovic arricchirà il reparto offensivo della Juventus pronta a puntare anche su Morata fino al termine della stagione. Saltato il trasferimento dell’attaccante spagnolo al Barcellona, la Juventus potrà contare sull’ex Chelsea per i prossimi.

Una conferma che permetterà ad Allegri di poter avere a disposizione un attaccante in più da alternare in vista dei prossimi impegni in campionato e in Europa. Non solo Morata, occhio anche al futuro di Kean, il quale potrebbe essere adattato nel nuovo ruolo di esterno sinistro.

Non è escluso che anche Morata, oltre al ruolo di vice Vlahovic, possa essere adattato nella posizione di esterno sinistro alla Mandzukic. Un aspetto che potrebbe entrare concretamente nel vivo solamente in caso di solidità totale in mezzo al campo dopo l’arrivo di Zakaria.

Morata e Kean nuovi esterni offensivi? Dybala agirà da trequartista

La nuova Juventus si prepara a prendere forma. Come confermato, non è escluso che Allegri possa valutare anche l’impiego di Kean e Morata nel ruolo di esterni di sinistra, nuovo assetto tattico che permetterà alla Juventus di assumere un carattere decisamente più offensivo solamente in chiave europea.

Da valutare anche il nuovo ruolo di Dybala, il quale potrebbe agire da trequartista nel 4-2-3-1 alle spalle di Vlahovic con Cuadrado a destra e possibile ballottaggio a tre o quattro sul per il ruolo di esterno sinistro tra McKennie, Bernardeschi, Morata e Kean.