PSG, in Francia sono furiosi: il dato che demolisce Icardi

L’eliminazione dalla Coppa di Francia contro il Nizza ha messo in cattiva luce il Psg di Pochettino ma soprattutto uno dei suoi uomini, Icardi

La sconfitta rimediata in Coppa di Francia contro il Nizza ha causato il secondo fallimento stagionale del Psg (dopo la sconfitta in Supercoppa). La squadra di Pochettino ha mantenuto il possesso palla per gran parte del match, sfiorando il 70% malgrado ciò non è riuscito a scardinare la retroguardia avversaria.

L’ultimo grande risultato conquistato da Galtier è poi arrivato dal dischetto. La distanza di undici punti che divide le due squadre in campionato (sono prima e seconda) è stata quindi completamente cancellata, esponendo alle critiche alcuni dei ‘tenori’ presenti in campo, tra i quali Mauro Icardi. L’esperienza parigina dell’ex Inter continua a regalare bocconi amari.

Psg, partita da fantasma per Icardi: 64 minuti in campo e solo sei palloni toccati

Mauro Icardi non è riuscito a lasciare il segno. 64 minuti anonimi per l’attaccante argentino che ha lasciato il terreno di gioco al francese Kylian Mbappé.

Ulteriori dettagli sulla modesta partita dell’ex calciatore dell’Inter sono stati mostrati dall’account Twitter ‘DataRef’, il primo account che offre le statistiche dei calciatori argentini sparsi nel mondo.

Le statistiche presentate da ‘DataRef’ non consentono certamente a Mauro Icardi di fare bella figura. L’attaccante è stato infatti un pesce fuor d’acqua durante la partita. Rimasto in campo soltanto per 64 minuti, il calciatore ha toccato il pallone sei volte e lo ha perso in tre circostanze.

Dati che mettono a nudo le difficoltà di Icardi. L’argentino ha firmato il suo ultimo gol contro il Lorient pochi giorni prima di Natale (22 dicembre). In campionato è sempre stato schierato pure nelle ultime tre sfide ma anche con Olympique Lione, Stade Brestois e Stade Reims non ha saputo ergersi a protagonista.

Da quando è cominciata la stagione, in mezzo a tutte le voci di gossip, Mauro Icardi ha lasciato traccia di sé per appena 5 gol, 4 di questi in Ligue 1 e uno in Coppa di Francia. Il calciatore argentino era stato accostato anche al Barcellona durante le ultime ore di mercato.