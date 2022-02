Juventus, tre nuovi ballottaggi per Allegri e occhio al nuovo big

L’arrivo di Zakaria permetterà ad Allegri di completare il centrocampo con in innesto di quantità e qualità. Il centrocampista svizzero agirà al fianco di Locatelli nel 4-2-3-1 scelto dal tecnico bianconero

Nessuna rivoluzione tattica, ma occhio ai nuovi interpreti. La Juventus è pronta a recitare una parte d’assoluta protagonista nella seconda parte della stagione. Allegri punterà forte sul solito 4-2-3-1, ma attenzione a qualche novità a centrocampo e in attacco.

Zakaria, come accennato, sarà schierato in mezzo al campo al fianco di Locatelli. Il centrocampista svizzero agirà da equilibratore della manovra e potrebbe permettere a Locatelli di spingersi in avanti con maggiore costanza e decisione.

Non solo Zakaria, massima attenzione anche al ritorno di Danilo e alla conferma di Bernardeschi in posizione di trequartista. Il terzino brasiliano potrebbe agire sulla destra con Cuadrado dirottato ufficialmente nel ruolo di esterno alto d’attacco.

Zakaria cambia il centrocampo della Juventus: Morata esterno sinistro?

Zakaria permetterà ad Allegri di sistemare il centrocampo puntando su un assetto più solido e compatto. L’arrivo di Vlahovic e la conferma di Morata, inoltre, consentiranno al tecnico livornese di avere a disposizione un parco attaccanti completo e duttile tatticamente. Vlahovic agirà da perno centrale, mentre Morata, potrebbe contendere una maglia da titolare a McKennie o Bernardeschi sulla fascia sinistra.

Per quel che riguarda la difesa, invece, De Ligt e Bonucci restano i favoriti per il ruolo da difensori centrali titolari, mentre Chiellini scenderà in campo per far rifiatare i due titolari. Da valutare anche il ritorno su ottimi livelli di Rugani e De Sciglio.