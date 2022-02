Calciomercato Fiorentina, trattativa conclusa: annuncio ufficiale a sorpresa

Annuncio a sorpresa a mercato chiuso in Italia. La Fiorentina chiude la trattativa e il calciatore si trova a cambiare maglia.

Nonostante il mercato per in Italia sia chiuso, continuano le operazioni che vedono i nostri club impegnati con compagini estere, in campionati dove il calciomercato è ancora aperto. La Fiorentina è riuscita a concludere un’operazione in extremis proprio con una di queste squadre.

E’ lo stesso club interessato, il Galatasaray, ad annunciare di aver praticamente concluso le operazioni di trasferimento di Pulgar dalla Viola al campionato turco. “Ci mancava un centrocampo che potesse giocare davanti alla difesa, e dopo una lunga trattativa siamo riusciti a prendere” ha dichiarato il presidente del Galatasaray al tv ufficiale del club turco.

“Aspettiamo che torni dalla Bolivia e poi si aggregherà a noi. L’abbiamo preso in prestito e resterà con noi fino al termine della stagione.” ha poi concluso il presidente, rivelando quindi anche la formula dell’operazione: prestito secco fino a fine stagione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Fiorentina, cessione in extremis: Pulgar ai saluti

Sebbene manchino ancora le firme sui documenti e l’ufficialità, il presidente del Galatasaray è una fonte più che autorevole per dare ormai per certo il passaggio di Pulgar al Galatasaray. Il centrocampista cileno lascia la Fiorentina dopo due stagioni e mezza nelle quali ha collezionato 82 presenze e 8 reti.

LEGGI ANCHE >>> Il Napoli voleva strappare alla Juve l’ultimo colpo: il retroscena

Pulgar però questa stagione con Italiano aveva visto una sensibile diminuzione del suo minutaggio sul terreno di gioco. Dalla titolarità avuta con le precedenti gestioni, Pulgar era passato a collezionare solo 6 presenze in campionato, rendendo così inevitabile una sua richiesta di trovare una nuova sistemazione dove poter giocare con maggior continuità.