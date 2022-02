“Gesto commovente”: l’Argentina applaude Dybala

L’Argentina è scesa poche ore fa in campo contro la Colombia: il tutto si è svolto a Cordoba e il gesto di Dybala è stato commovente

L’Argentina solamente poche ore fa ha affrontato a Cordoba la Colombia. I campioni del Sudamerica hanno vinto e si sono imposti grazie all’unico gol segnato da Lautaro Martinez. Ma un altro gesto non è passato inosservato: protagonista è stato in questo caso Paulo Dybala.

In Sudamerica ci sono stati quindi due protagonisti assoluti che la Serie A ha modo di mettere in mostra nei vari match di campionato, giornata dopo giornata. Da un lato c’è stato Lautaro Martinez che grazie al suo gol ha regalato alla Nazionale Argentina la vittoria contro i rivali storici della Colombia, nelle qualificazioni sudamericane a Qatar 2022.

Dall’altro, però, il gesto commovente attuato da Paulo Dybala ha ‘scosso’ positivamente il gruppo argentino e il paese intero. È successo tutto a Cordoba, città in cui si è giocato il match, dove un bambino sognava di incontrarlo e il campione argentino ha fatto in modo di realizzare questo suo desiderio.

Dybala commuove l’Argentina e il mondo dei social: il bambino reso felice dal gesto dell’attaccante

Paulo Dybala si è reso protagonista in Sudamerica, con un gesto che questa volta è arrivato fuori dal campo. A Cordoba, infatti, come ha raccontato ‘RadioMitre’, il numero 21 argentino ha voluto far felice un bambino che sognava di vedere la Nazionale giocare allo stadio ma che soprattutto desiderava conoscerlo dal vivo. Lo stesso canale di ‘RadioMitre’ definisce perciò il suo come un “gesto commovente“. Quando la sua famiglia gli ha rivelato che avrebbe visto il match in tribuna, il bambino è scoppiato a piangere e le immagini sono diventate virali.

Talmente tanto virali che, nel corso di un’intervista a ‘TyC Sports’, Paulo Dybala ne è venuto a conoscenza e ha fatto in modo di far entrare Benjamín e sua madre nell’hotel dove si trovava l’intero gruppo della Nazionale. L’argentino ha scattato con lui sorridente e incredulo una foto, postata poi sui social, e gli ha regalato una maglia autografata. Momenti questi che Benjamín difficilmente dimenticherà.