“Ha deciso, se ne va”: calciomercato Milan, pessima notizia per i tifosi

Calciomercato Milan, il centrocampista appare sempre più lontano dai rossoneri: l’indiscrezione è una pessima notizia per i tifosi

La sessione invernale di calciomercato si è conclusa da pochissimo ma le idee delle squadre per come rafforzarsi o per come agire in vista del futuro sono in continuo divenire. Il Milan non ha attuato grandi mosse nel corso di questo gennaio da poco concluso. Ma ora appare sempre più lontano anche la possibilità di rinnovo di un giocatore in particolare.

Si tratta ovviamente di Franck Kessié. Il centrocampista è un perno fondamentale della zona di campo centrale per i rossoneri. In 21 gare ha già realizzato 5 gol e servito 1 assist. Il suo contratto scadrà il 30 giugno del 2022 ma la sua permanenza appare ogni giorno che passa più difficile.

La richiesta per il rinnovo da parte del giocatore e del suo entourage non coincide, o comunque non si avvicina, all’offerta fatta dal club. Su Kessié c’è perciò ormai da diverso tempo l’interesse di varie squadre, sia di Serie A (tra cui anche l’Inter e la Juventus, stando alle ultime) sia dell’estero. Il rischio di perderlo a parametro zero si fa sempre più concreto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Milan, Schira parla del futuro di Kessié: “Ha deciso, in estate lascerà”

Come riferito dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, tramite il proprio profilo ‘Twitter’: “Frank Kessié lascerà l’AC Milan in estate a parametro zero. Il centrocampista ha deciso di non prorogare il contratto, in scadenza a giugno”. Il centrocampista quindi non rinnoverà con il club rossonero. La notizia è pessima tanto per la società quanto per i tifosi, perché il Milan rischia concretamente di perdere un perno centrale della squadra e del centrocampo.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, il mercato non è finito: addio a sorpresa nella Fiorentina

Diventa perciò un obiettivo per diverse squadre che potrebbero portarlo tra le proprie file per rafforzarsi, sfruttando la possibilità di non sborsare nessuna cifra per comprarlo dato che da quest’estate Kessié resterà svincolato. Una situazione sicuramente non semplice per il Milan che, in tal modo, perderebbe un altro giocatore fondamentale sempre a parametro zero, dopo Donnarumma e Calhanoglu.