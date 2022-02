“Avrebbero dovuto…”: Juventus, l’ex portiere netto su Donnarumma

Donnarumma era stato accostato anche alla Juventus prima di approdare al PSG. Sul portiere è intervenuto un ex calciatore.

La Juventus è stata l’assoluta regina del mercato di gennaio appena terminato. I bianconeri sono stati protagonisti sia in entrata che in uscita, visto gli arrivi di Vlahovic e Zakaria e gli addii di Kulusevski e Bentancur. ‘La Vecchia Signora’ ha preso anche il giovane difensore Gatti, che terminerà, però, la stagione nel Frosinone.

Con questo calciomercato la Juventus vuole assicurarsi un posto tra le prime quattro, perché non può assolutamente permettersi, sia per motivic tecnici che economici, di non partecipare alla prossima edizione della Champions League. L’assalto dei bianconeri alla qualificazione alla massima competizione europea incomincerà domenica in casa contro il Verona dell’ex Tudor.

Proprio un altro ex calciatore della Juventus, per l’esattezza Michelangelo Rampulla, ha parlato del momento della squadra di Allegri al portale ‘IlBianconero.com’: “Vlahovic? Ha dimostrato di poter incidere molto. Nella Juve si può esaltare ancora di più. Bisognerà vedere come si ambienterà a livello di personalità che, però, non gli è mai mancata”.

L’ex Rampulla: “La Juventus avrebbe dovuto prendere Donnarumma”

Rampulla si poi soffermato anche sull’ipotesi Donnarumma bianconero: “La Juventus avrebbe dovuto prenderlo, bisognava continuare la tradizione dei grandi portieri italiani. Szczesny ha dimostrato di essere un estremo difensore affidabile, ma mi sarebbe piaciuto un altro portiere italiano dopo Buffon“.

L’ex estremo difensore della Juventus ha poi concluso il suo intervento: “Si può vincere ancora lo Scudetto? Non credo. Oltre all‘Inter, ci sono anche il Milan ed il Napoli. I bianconeri possono sicuramente recuperare punti, ma l’obiettivo deve essere quello di terminare il campionato tra le prime quattro. Dybala? Sono un suo grande estimatore, ma bisogna fare anche delle considerazioni economiche”.