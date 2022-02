Milan, l’annuncio sul nuovo stadio che nessuno poteva immaginare

L’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis racconta le ultime in casa Milan e fa sognare i tifosi con l’annuncio sul nuovo stadio.

A Milano c’è grande attesa per quello che sarà il nuovo stadio che ospiterà il Milan. Il club rossonero, in intesa con l’Inter di Steven Zhang è al lavoro per regalare ai tifosi ed alla città lombarda una nuova casa del calcio. Una cittadella del calcio, uno stadio da vivere a 360 gradi che possa competere con gli impianti di ultimissima generazione che oramai affollano numerose città in giro per il Vecchio Continente. A rivelare le ultime a tal proposito è stato l’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis.

L’ad rossonero, in una lunga intervista rilasciata a ‘Gulf News’, quotidiano di Dubai, si è raccontato e ha raccontato le ultime in casa Milan. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: “Il Milan è una comunità enorme, è una famiglia composta da oltre 500 milioni di persone nel mondo. E’ nostra responsabilità mettere i tifosi al centro di tutte le nostre iniziative”.

Milan, Gazidis sul nuovo stadio

Poi prosegue: “Il nuovo stadio? Questo è un qualcosa in cui crediamo fortemente come club. Il nuovo stadio dei rossoneri sarà il migliore ed il più sostenibile d’Europa. Sarà anche la chiave per lo sviluppo futuro del club, del calcio italiano in generale e della stessa città di Milano”.

E sui tifosi ammette: “Il club è nulla senza il sostegno e la lealtà dei tifosi. Siamo consapevoli che non tutti avranno l’opportunità di vedere a San Siro i loro giocatori preferiti in azione. Negli ultimi due anni, proprio per questo motivo, abbiamo investito molto sullo spazio digitale”.