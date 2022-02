“Abbiamo parlato con lui”: la rivelazione del club fa tremare la Serie A

Il calciomercato invernale è finito, ma la Serie A guarda al futuro ed i top club lavorano ai parametri zero più interessanti in circolazione.

Il calciomercato invernale è finito da pochi giorni, alcuni dei top club di Serie A si sono scatenati con colpi del calibro di Robin Gosens e Dusan Vlahovic, ma non è finita qui. Si guarda anche al futuro ed in particolare i dirigenti di Inter, Milan e Juventus guardano con attenzione alla situazione dei parametro zero.

Uno dei giocatori più ‘caldi’ in ottica serie A è il centrocampista francese del Bayern Monaco Corentin Tolisso. Da anni il calciatore è nel mirino delle big italiane ed ora c’è un serio spiraglio.

Tolisso è in scadenza di contratto a giugno, Inter e Juve in particolare monitorano la sua situazione con attenzione. Il rinnovo con il Bayern è al momento utopia e si valutano diverse opportunità: sul francese nelle ultime ore è piombato una ‘sua vecchia conoscenza’.

Lione, un dirigente apre le porte al ritorno di Tolisso e sfida la Serie A

Nel corso della conferenza stampa riguardo l’acquisto di Ndombele il dirigente del Lione Vincent Ponsot ha parlato anche della situazione di Tolisso, anch’egli come Ndombele, ex calciatore del Lione. Le sue dichiarazioni:

“Oltre ad Ndombele abbiamo parlato anche con Corentin Tolisso. Credo che la tendenza a far scadere i contratti può essere un modo per riportare da noi i nostri ex giocatori. Se c’è un’opportunità noi dobbiamo coglierla”. Nel corso della conferenza Ponsot ha affermato anche che il Lione è interessato anche ad Alexandre Lacazette, attaccante (ex del club francese) in scadenza con l’Arsenal che piace anche a diversi club italiani.