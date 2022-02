“Si sono rifiutati”: Donnarumma, la colpa sulla disfatta col Nizza

Retroscena inaspettato per PSG-Nizza: il rifiuto di Donnarumma e altri tre suoi compagni avrebbe pesato sull’eliminazione

La sfida di Coppa di Francia tra PSG, squadra padrona di casa, e Nizza, squadra ospite, è terminata sicuramente in modo inaspettato. Il club parigino è stato, infatti, beffato ai rigori. Il retroscena, rivelato da ‘L’Equipe’, ha spiazzato tutti coloro che sono rimasti increduli per il risultato finale del match, ma non solo.

Nei minuti regolamentari in cui PSG-Nizza è stata giocata il risultato non si è effettivamente mai sbloccato: rimasto sullo 0-0 ha costretto le squadre a dover decretare la vincitrice solamente ai calci di rigore. Dopo l’errore da un lato di Paredes e dall’altro di Delort, si è andati avanti a oltranza, fino ad arrivare al 7° tiro dagli undici metri.

Per il Nizza il brasiliano difensore centrale Dante ha sorpreso e beffato al tempo stesso Gianluigi Donnarumma, segnando il rigore con un cucchiaio preciso. Per il PSG, invece, si è presentato sul dischetto Xavi Simons, giovanissimo olandese, cresciuto tra le file del Barcellona. Proprio lui ha fallito il tiro ma, in merito alla scelta ricaduta su di lui, ‘L’Equipe’ ha rivelato un retroscena inatteso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Donnarumma e il retroscena inatteso con il PSG: cosa è successo al momento dei rigori contro il Nizza

Stando a quanto riferito dal quotidiano francese ‘L’Equipe’, quindi, dietro la scelta di mandare sul dischetto, per il settimo rigore da tirare contro il Nizza, Xavi Simons si celerebbe una motivazione particolare. Il classe 2003 è stato quasi ‘costretto’ a prendersi sulle proprie spalle la responsabilità del momento, dopo che in ben quattro giocatori del Paris Saint-Germain si sarebbero rifiutati di farlo.

LEGGI ANCHE >>> “Ceduto…”: Serie A, il mercato non è finito. Arriva l’annuncio ufficiale

Kimpembe, Kehrer, Danilo Pereira e Donnarumma, infatti, si sarebbero rifiutati di fronte alle richieste di Mauricio Pochettino di andare a calciare il rigore. ‘L’Equipe’ infatti rivela: “Si sarebbero rifiutati di farlo”. Xavi Simons si sarebbe così ritrovato a dover affrontare una situazione estremamente difficile, specie se si considera che fino ad ora ha collezionato solamente 5 presenze: 3 in Coppa di Francia e 2, per un totale di circa 30′, in Ligue 1. Il suo errore adesso pesa tanto sul cammino dei parigini.